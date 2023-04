Rampage 22 04 2023 Un ritiro particolare

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 23 aprile 2023) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, come sempre siamo carichi per un nuovo episodio diche per l’occasione si è spostato al sabato e non è al consueto spot del venerdì. Ma non perdiamo tempo e immergiamoci immediatamente nello show. Jon Moxley vs Christopher Daniels (3 / 5) Buon incontro fra i due che vede per gran parte della contesa il dominio di Mox con Daniels costretto a reagire, ma soprattutto a subire. Ad andare vicinissimo alla vittoria è Moxley con un Piledriver dal quale Daniels esce al 2. Mox allora chiude i conti per sottomissione con l’avversario costretto a cedere. I due a fine match si stringono la mano in segno di rispetto. Vincitore: Jon Moxley BACKSTAGE: Viene intervistata la campionessa TBS Jade Cargill e ovviamente l’argomento è sulla sua prossima avversaria Taya Valkyrie, con la campionessa che si dice sicura della ...