Ramon eliminato da Amici 22 | “Momento difficile e triste | ho lottato”

Leggi su 361magazine

(Di domenica 23 aprile 2023)Agnelli ha parlato dopo l’eliminazione da22: le prime parole del ballerino in seguito all’uscita dal talent Anche ieri sera22 ha dato una grande delusione a uno dei concorrenti di questa edizione.Agnelli è stato infattidopo aver perso il ballottaggio con Cricca e subito dopo ilverdetto sentenziato da Maria De Filippi, il ballerino ha commentato la sua avventura intervenendo ai microfoni di Witty TV. Un viaggio meraviglioso quello cheha attraversato adin questi lunghi mesi, ma che purtroppo si è interrotto: “Sono entrato adcon una corazza che mi sono creato fuori, dal primo giorno ho deciso di non doverla più tenere e di lasciarmi andare per quello che sono veramente. ...