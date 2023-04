Rally Prealpi Orobiche 2023 | auto in un dirupo | ferita una navigatrice 30enne

(Di domenica 23 aprile 2023) VAL TALEGGIO. Incidente, fortunatamente non grave, durante il: poco prima di mezzogiorno di domenica 23 aprile, una Peugeot 208GT Line è finita in un

Rally Prealpi Orobiche 2023, auto in un dirupo: ferita una ... L'Eco di Bergamo

VAL TALEGGIO. Schianto, fortunatamente non grave, durante il Rally Prealpi Orobiche 2023: poco prima di mezzogiorno di domenica 23 aprile, la navigatrice di una delle vetture, una Peugeot 208GT Line, ...Nei giorni 22 e 23 Aprile sulle strade di Quattro Valli bergamasche si svolgerà il 37° Rally Prealpi Orobiche, con 100 equipaggi al via, tra cui saranno presenti anche la Piloti Sipontini e Ailine Co ...