Rally Croazia 2023 | trionfa Elfyn Evans davanti a Tanak e Lappi Power stage a Neuville

(Di domenica 23 aprile 2023) Nessun colpo di scena e ultima giornata in totale controllo per, che gestisce agevolmente l’ampio vantaggio accumulato nelle prime due tappe aggiudicandosi ildi, valevole come quarto round stagionale del Mondiale WRC. Si tratta della prima affermazione dell’anno per il gallese della Toyota, che raggiunge quota 6 successi in carriera.ha vinto l’evento croatoalla Ford dell’estone Otte alla Hyundai del finlandese Esapekka, rispettivamente secondo e terzo classificato con un gap di 27? e 58?6 dalla vetta. Ai piedi del podio in quarta posizione il campione del mondo in carica Kalle Rovanpera a 1’18” dalla testa, avendo la meglio sull’altra Toyota del francese Sebastien Ogier, 5° a ...

Nessun particolare colpo di scena nella penultima speciale del2023. Una prova caratterizzata da qualche problema tecnico al timer per il conto alla rovescia in partenza di cui si sono lamentati molti piloti, vinta da Kalle Rovanpera con appena un ...ZAGABRIA - 'In onore di Craig Breen'. In accordo con i familiari e gli altri equipaggi, la scuderia Hyundai Motorsport ha deciso di partecipare aldi, la quarta prova del mondiale 2023 di specialità scattata oggi, per rispetto nei confronti del pilota irlandese deceduto la scorsa settimana in occasione di un evento che ha preceduto ...44°, 10a Speciale , Vinski Vrh - Duga Resa di 9 chilometri scarsi. Un giorno è passato, e oltre 160 chilometri dei 300 del totale. Cioè siamo oltre metàe la situazione è ...

Rally Croazia, incidente Neuville ed Evans è nuovo leader La Gazzetta dello Sport

Un tempo decisamente lungo in cui il gallese ha perso un titolo contro Ogier nel 2021 ed ha poi faticato per adattarsi alle nuove Rally 1. Il periodo di adattamento non sembra finito ma oggi per Evans ...Nessun colpo di scena e ultima giornata in totale controllo per Elfyn Evans, che gestisce agevolmente l’ampio vantaggio accumulato nelle prime due tappe aggiudicandosi il Rally di Croazia 2023, ...