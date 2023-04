Rai | Nastri Fdi | ' non può essere circolo partito o tribuna elettorale per comizi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 23 aprile 2023) Roma, 23 apr. (Adnkronos) - “Ancora una volta Lucia Annunziata mette da parte il servizio pubblico per dare spazio a faziosità e propaganda. Siamo di fronte ad un comportamento offensivo e inaccettabile che mette in discussione l'operato del Governo in materia di diritti senza nessuna argomentazione. La Rai non è undi unné tantomeno unadove si possono continuare a farecon i soldi del canone pagato dagli italiani”. Lo afferma il senatore di Fratelli d'Italia Gaetano, componente della Commissione di Vigilanza Rai.