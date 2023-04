Questo 25 aprile | la frase di Annunziata crea il panico Pioggia di proteste

(Di domenica 23 aprile 2023) Altra domenica di fuoco su Rai3 per il consueto appuntamento con Mezz'ora in più. Nella puntata di domenica 23non è passata inosservata unadella conduttrice Luciache sta provocando sui social vibranti. Il tema della discordia è quello del 25e delle celebrazioni per la liberazione. Ebbene, la giornalista parlando della gestione dei migranti e del naufragio di Cutro ha affermato infatti che "non è un 25come tutti gli altri,è un 25che non c'è mai stato, in un periodo in cui ci sono negazioni di diritti". Il collegamento tra le celebrazioni del 25e la gestione dell'emergenza immigrazione da parte del governo di Giorgia Meloni ha ...

'Ancora una volta - prosegue - abbiamo un 25di divisione, all'insegna delle polemiche e ... sono nella Costituzione, sono valori antifascisti: non capisco la ritrosia a pronunciare...Per Joseph Borrell, ministro degli Esteri dell'Ue, è lui il 'candidato più adatto' pernuovo ruolo, come scritto dallo stesso Borrell nella lettera datata 21e indirizzata agli ...Il 22è arrivato il momento della posa..... Negli ultimi due giorni, finalmente è arrivata un po di pioggia e neve in alta quota, circa 30 cm alla Madonnina del Moro. Manon ci ha fatto ...

Meteo, in questo venerdì 21 aprile il tempo tenderà a migliorare METEO.IT

Altra domenica di fuoco su Rai3 per il consueto appuntamento con Mezz'ora in più. Nella puntata di domenica 23 aprile non è passata ..."Spero che Giorgia Meloni colga questa occasione per dire senza ambiguità e reticenze che la destra italiana i conti con il fascismo li ha fatti fino in fondo quando è nata An". Lo afferma Gianfranco ...