“Quello che ha fatto Elisabetta Canalis è troppo grave” | parla Maddalena Corvaglia e svela un retroscena su Morgan

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 23 aprile 2023) Si torna nuovamente are della fine dell’amicizia tra: per quale motivo il loro rapporto di sorellanza si è spezzato in maniera definitiva? La bionda dell’ex duo di Striscia è intervenuta nuovamente. Perché è finita l’amicizia tra? La ex velina bionda di Striscia la Notizia... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.