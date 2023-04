(Di domenica 23 aprile 2023)ha vinto la2023. Il Campione del Mondo, grande favorito della vigilia insieme a Tadej Pogacar (ritiratosi dopo 85 km in seguito a una caduta), ha alzato il ritmo proprio in prossimità dello scollinamento della Redoute, la cote simbolo della quarta Classica Monumento della stagione. Il giovane fuoriclasse belga ha piazzato una micidiale rasoiata e soltanto Tom Pidcock ha tenuto momentaneamente la ruota, salvo poi cedere sul seguente tratto in salita. Il capitano della Soudal-Quick Step ha bissato il successo ottenuto lo scorso annoribattezzata Doyenne, arricchendo ulteriormente il proprio palmares. Il 23enne nativo di Aalst ha trionfato indossando la maglia iridata, impresa riservata a pochissimi eletti della ...

Quanti soldi ha guadagnato Remco Evenepoel con la vittoria alla Liegi-Bastogne-Liegi Montepremi e cifre OA Sport

Remco Evenepoel ha vinto la Liegi-Bastogne-Liegi 2023. Il Campione del Mondo, grande favorito della vigilia insieme a Tadej Pogacar (ritiratosi dopo 85 km in seguito a una caduta), ha alzato il ritmo ...