Quando traslocheremo sulla luna di Saturno

Leggi su panorama

(Di domenica 23 aprile 2023) In futuro andremo a colonizzare altri corpi celesti. Dove sarà necessario costruire città e abitazioni su mondi alieni (ed estremi). Ecco come potranno essere, secondo le ipotesi di due esperti. Italo Calvino scrisse che le città contengono il loro passato come le linee d’una mano. Ma quelle che aspettano l’umanità lungo il suo cammino nello spazio e nel tempo, in pianeti remoti, saranno quasi certamente progettate per intero da architetti e designer. Dalle enormi escursioni termiche alle atmosfere rarefatte, dalla microgravità alle radiazioni, l’adattamento alle condizioni estreme plasmerà le metropoli del futuro. Forse è per questo che non è facile immaginarle: la nostra stessa vita, per come la conosciamo adesso, in ambienti a noi così estranei e ostili è di per sé stessa inconcepibile a meno di non aver prima subìto una lunga evoluzione biologica. In questo spericolato esercizio ...