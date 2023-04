Quando il Napoli vincerà lo Scudetto | la festa si avvicina

Ilormai vicinissimo al terzo scudetto - che potrebbe arrivare già domenica prossima - si ... che ha regalato il meglio nel finale,su Torino si è abbattuto un acquazzone che non ha però ...Il primo squillo della partita è arrivato all'11'un tiro centrale di Cuadrado ha chiamato Meret alla risposta con i pugni. Meglio l'azione corale delche è parso maggiormente padrone ...campione d'Italia se...le combinazioni Il, dopo 32 partite, è in testa alla classifica di A con 78 punti, ha 17 punti di vantaggio sulla Lazio , seconda, e nel prossimo turno è ...

Napoli, quando può arrivare lo scudetto Quanti punti mancano e il calendario Sky Sport

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, dopo la vittoria contro la Juventus è intervenuto al microfono di DAZN: "Sono mattoni belli pesanti sulla vittoria finale, per cui giustamente ...Tra Juve e Napoli la decide… la panchina azzurra. Ecco le pagelle: i cambi di Spalletti sono la chiave per i tre punti che scatenano quasi in maniera ...