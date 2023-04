«Quale uomo non ha amato un’infermiera?» Lo scivolone sessista recidivo del vicepresidente delle Marche

(Di domenica 23 aprile 2023) «non ha?»: è questa la frase che ha pronunciato l’assessore alla Sanità edella Regione, Filippo Saltamartini. nel corso di un convegno dell’Ordineprofessioni infermieristiche di Ancona. Commento che non è passato inosservato. Tra le prime a reagire è stata la deputata del Pd, Irene Manzi, componente della segreteria nazionale dem. «Non ha fatto ridere nessuno. Si tratta di uno dei peggiori stereotipi sessisti», afferma Manzi. «Si rimane sempre più basiti di fronte alle uscite di alcuni componenti della giunta Acquaroli. Per l’ennesima volta l’assessore Saltamartini pronuncia frasi di pessimo gusto intrise di sessismo, mettendo in imbarazzo la platea che lo ascolta», aggiunge. A suo avviso, l’assessore ha ...

'Faccio parte di un Governo con ilsono in piena sintonia e ringrazio anche la presidente Meloni per avermi definito l'giusto al posto giusto per quanto riguarda il ministero della Giustizia'. Lo ha annunciato il ministro ......Un cittadino francese è rimasto ferito in un attacco contro il convoglio diplomatico nelsi ... 2023 - 04 - 23 11:47:30 Ferito undell'ambasciata egiziana 'Un componente dell'ambasciata' ...... con una biciclettata organizzata all'interno di una cicloturistica, invece per undi 47 anni ... secondo le prime testimonianze, ha affrontato un rettilineo di 150 metri al termine del...

«Quale uomo non ha amato un'infermiera». Lo scivolone sessista ... Open

Bastano 5 cani bene addestrati per tenere un lupo o un orso lontano da un gregge. Perché le istituzioni dovrebbero lavorare per la prevenzione. «Ma gli animali selvatici vanno trattati e rispettati co ...Un uomo di 45 anni, Alessandro Massimi, di Paliano, è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto a Roma, sull'Ardeatina nella serata di sabato 22 aprile. La dinamica del ...