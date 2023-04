Pulici | «Agnelli mi ringraziò | il Torino vinse il derby e gli operai Fiat annullarono lo sciopero per sfotterlo»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 23 aprile 2023) Il Giornale intervista Paoloclone, icona del, con la cui maglia ha segnato 172 gol, primatista dei marcatori del club granata di tutti i tempi.racconta di un lunedì successivo ad uncon la Juventus, quando trovò l’Avvocatostranamente felice. «Era un lunedì, noi del Toro avevano battuto nella Juve come in quell’epoca avveniva quasi sempre. Stavo passeggiando in via Roma, pieno centro. Incrocio. Lui mi riconosce, allontana i guardaspalle e si fionda verso di me con la mano tesa: “Complimenti, ieri ha fatto due splendidi gol. Le sono grato“. E io: “Scusi, ma da quando tifa Toro?“. L’Avvocato: “No, tifo Juve. Ma, grazie alle sue reti, gli...