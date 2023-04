Psv Ajax 3-0 | terza vittoria in tre gare per Van Nistelrooij

(Di domenica 23 aprile 2023) Quello di oggi era il terzo appuntamento della stagione tra Psv e. Al Philips Stadion si presentavano due squadre dai sentimenti uguali: entrambe deluse dall’esito dell’Eredivisie, dove per status e condotta delle prima parte della stagione si pensava che avrebbero dominato il torneo all’insegna di un testa a testa a suon di gol. E, invece, è stato il Feyenoord a spuntare come terzo incomodo e la formazione di Rotterdam è in testa da così tanto tempo da avere anche un po’ fiaccato il morale delle due formazioni. Non nell’ultimo periodo, però, dove sono arrivate vittorie in sequenza per entrambe. Anche oggi, come nei precedenti due incontri, ha avuto ragione il Psv. E lo ha fatto con un punteggio superiore: dopo il 5-3 nella Supercoppa di inizio stagione e il 2-1 ad Amsterdam nella gara d’andata, oggi è uscito fuori un 3-0 forse eccessivo ma corretto rispetto ...

Commenta per primo Nuovo gravissimo episodio in Eredivisie. Durante una classica del calcio olandese traEidnhoven ed, l'arbitro Gozubuyuk ha dovuto sospendere il match a causa del lancio di oggetti da parte dei tifosi . Sul risultato di 2 - 0 per i padroni di casa, un bicchiere è stato ...sospesa, cosa è successoL'ultimo episodio del genere risale a ieri e alla sfida tra il Groningen e il NEC: in questo caso un bicchiere di birra aveva colpito il guardalinee, obbligando l'...Un nuovo gravissimo episodio si è verificato quest'oggi nel campionato olandese di Eredivisie 2022/2023 traEindhoven ed. La partita è stata infatti interrotta sul punteggio di 2 - 0 in favore dei padroni di casa a cause del lancio di oggetti da parte dei tifosi. Uno degli oggetti arrivati in ...

PSV-Ajax sospesa per il lancio di un bicchiere in campo: è caccia all'uomo al Philips Stadion TUTTO mercato WEB

Interrotta la sfida fra Psv e Ajax al Philips Stadion per un quarto d'ora nel secondo tempo per lancio di oggetti ...Nuovo gravissimo episodio in Eredivisie. Durante una classica del calcio olandese tra PSV Eidnhoven ed Ajax, l’arbitro Gozubuyuk ha dovuto sospendere il match a causa del lancio di oggetti da parte de ...