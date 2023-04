Psichiatra aggredita | iniziato accertamento morte cerebrale

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 23 aprile 2023) È iniziata la procedura didiper laa Pisa, lo comunica il bollettino medico congiunto dell'Azienda ospedaliero-universitaria pisana e Azienda Usl Toscana nord-ovest. Non c'è più nulla da fare, per Barbara Capovani, e al termine dell'iter di dichiarazione della- come erano le sue volontà - inizierà la procedura per la donazione degli organi. "Oggi pomeriggio, intorno alle 17.40, al termine della verifica di tutti gli esami clinici e strumentali necessari, la commissione di specialisti ha disposto sulla paziente l'inizio della procedura didila cui conclusione è prevista intorno alle 23.40. Al termine del periodo di ...