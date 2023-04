Psichiatra aggredita | avviata la procedura di morte cerebrale E le indagini rivelano | Seung ha premeditato tutto

(Di domenica 23 aprile 2023) Barbara Capovani, la55ennevenerdì pomeriggio all’uscita dall’Ospedale Santa Chiara di Pisa dall’ ex paziente psichiatrico, Gianluca Paul, arrestato la scorsa notte dalla polizia, è in fin di vita. Già ieri i sanitari del nosocomio toscano avevano parlato di condizioni critiche. Nonostante un intervento chirurgico, del resto, le condizioni della dottoressa Capovani sono apparse subito disperate, tanto che i sanitari hanno continuato a parlare in questi giorni di un quadro clinico di «estrema gravità». Una situazione talmente compromessa che oggi, in un bollettino medico congiunto dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana e della Azienda Usl Toscana Nord Ovest, i medici che hanno in cura la professionista, hanno annunciato di aver disposto per la paziente l’accertamento della...

