Psichiatra aggredita a Pisa | iniziato l’iter per dichiararne la morte cerebrale

(Di domenica 23 aprile 2023) Èquesto pomeriggiodi accertamento diper Barbara Capovani, ladavanti all’ospedale Santa Chiara due giorni fa e da allora ricoverata in condizioni critiche. “Intorno alle 17.40, al termine della verifica di tutti gli esami clinici e strumentali necessari – fanno sapere nel bollettino medico congiunto l’Azienda ospedaliero-universitariana e l’Azienda Usl Toscana nord-ovest – la commissione di specialisti ha disposto sulla paziente l’inizio della procedura di accertamento dila cui conclusione è prevista intorno alle 23.40. Al termine del periodo di osservazione si procederà alla donazione degli organi, assecondando in tal modo una sua espressa volontà che i ...

AGI - È iniziata questo pomeriggio la procedura di accertamento di morte cerebrale sulladi Pisa, Barbara Capovani,due giorni fa e ridotta in fin di vita presumibilmente da un ex paziente di 35 anni fermato questa notte e ora nel Carcere Don Bosco di Pisa. 'Oggi ...È iniziato l'iter di accertamento della morte cerebrale per Barbara Capovani , ladell'ospedale Santa Chiara di Pisa violentementeall'uscita della struttura e ricoverata da ieri in gravissime condizioni. È quanto si apprende da un bollettino medico dell'Asl ...È stato disposto l'accertamento della morte cerebrale della dottoressa Barbara Capovani , la55ennevenerdì pomeriggio all'uscita dall' ospedale Santa Chiara di Pisa da un ex paziente psichiatrico, Gianluca Paul Seung, che è stato arrestato la scorsa notte dalla polizia. ...

Psichiatra aggredita a Pisa, fermato un suo ex paziente Agenzia ANSA

Lo rende noto un bollettino medico congiunto da Asl Toscana nord ovest e Aou Pisa. Un uomo di 35 anni, Gianluca Paul Seung, italiano, è in stato di fermo dalla notte scorsa con l'accusa di tentato omi ...E’ iniziata la procedura di accertamento della morte cerebrale per la psichiatra Barbara Capovani al termine del quale si procederà alla donazione degli organi. Lo rende noto un bollettino medico cong ...