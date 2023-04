Psichiatra aggredita a Pisa | fermato un uomo di 35 anni

Leggi su velvetmag

(Di domenica 23 aprile 2023) Undi 35, italiano, è in stato di fermo dalle 4 del mattino del 23 aprile a. È sotto accusa per tentato omicidio premeditato nei confronti dellaBarbara Capovani. Ilsarebbe un ex paziente della dottoressa. Barbara Capovani, 55, responsabile della psichiatria territoriale dell’ospedale Santa Chiara, è statanel pomeriggio di venerdì 21 aprile all’interno del nosocomio: la donna è ricoverata in coma ed è in fin di vita. Le sue condizioni sono molto critiche. A eseguire il fermo del 35enne sono stati agenti di polizia su disposizione della procura di, a seguito delle indagini condotte dalla squadra mobile. La dottoressa Barbara Capovani, 55. Foto Ansa/Linkedin Barbara ...