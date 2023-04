Psichiatra aggredita a Pisa | fermato un 35enne per tentato omicidio

Leggi su open.online

(Di domenica 23 aprile 2023) Un uomo italiano di 35 anni è statoalle 4 di questa notte – domenica 23 aprile – per ildi a Barbara Capovani, ladell’ospedale Santa Chiara diviolentementee ricoverata in gravi condizioni dopo esser stata operata. Il fermo è stato disposto dalla Procura di, dopo le indagini condotte dalla Squadra Mobile. I dettagli sull’indagine verranno divulgati in una conferenza stampa che si terrà alle ore 11.15 in questura, in via San Francesco. Gli investigatori hanno potuto visionare le telecamere all’esterno della struttura e ascoltare un uomo che avrebbe visto allontanarsi dal luogo dell’aggressione un uomo vestito di nero. Secondo il Corriere della Sera, l’uomosarebbe un ex paziente della ...