Psichiatra aggredita a Pisa | fermato un 35enne italiano

Un uomo di 35 anni, italiano, è in stato di fermo dalle 4 della notte con l'accusa di tentato omicidio premeditato nei confronti della dottoressa Barbara Capovani, la psichiatra aggredita venerdì pomeriggio davanti all'ospedale Santa Chiara di Pisa e ricoverata in fin di vita, le sue condizioni sono molto critiche. Il fermo è stato eseguito dalla polizia e disposto dalla Procura della Repubblica di Pisa.

A Pisa un 35enne è in stato di fermo con l'accusa di tentato omicidio premeditato della psichiatra Barbara Capovani. L'uomo, italiano, è stato fermato alle 4 di notte dalla polizia. La donna, di 55 an ...Svolta nell'aggressione di Barbara Capovani, la psichiatra 55enne aggredita venerdì pomeriggio all'uscita dall'ospedale Santa Chiara di Pisa. La Polizia di Stato, alle ore ...