Psichiatra aggredita a Pisa | fermato un 35enne FdI | no a infermità precostituite per l’aggressore

(Di domenica 23 aprile 2023) La Polizia di Stato di, alle ore 4 di questa notte, ha eseguito un fermo disposto dalla Procura della Repubblica, a seguito di serrate indagini condotta dalla Squadra Mobile, nei confronti di un italiano, ritenuto il presunto autore del tentato omicidio premeditato della dottoressa Barbara Capovani. La, colpita a sprangate, è ricoverata in condizioni gravissime. I sospetti, sulla base anche di quanto riferito da alcuni testimoni, ricadono su un uomo vestito di nero che potrebbe essere un paziente. L’uomo ha agito armato di un oggetto contundente, forse una spranga, con il quale ha colpito ripetutamente alla testa la donna ferendola gravemente e lasciandola a terra, inerme e priva di coscienza, in una pozza di sangue, prima di fuggire e riuscire a far perdere le proprie tracce. Battuta subito la pista dell’ex ...

Antonio Novati, noto commercialista milanese, trovato morto nella sua auto in un lago di sangue: l'omicida ripreso dalle telecamere, fermato un 35enne italiano per il tentato ...PISA " Un uomo, un italiano di 35 anni, è stato fermato nella notte dagli inquirenti nell'ambito delle indagini sull'aggressione dellaBarbara Capovani, picchiata a colpi di spranga davanti all'ospedale Santa Chiara di Pisa. Un testimone avevano parlato di un uomo vestito di nero visto scappare subito dopo l'aggressione. ...Un uomo di 35 anni, italiano, è in stato di fermo dalle 4 della notte con l'accusa di tentato omicidio premeditato nei confronti dellaBarbara Capovani, lavenerdì pomeriggio davanti all'ospedale Santa Chiara di Pisa e ricoverata in fin di vita, le sue condizioni sono molto critiche. Il fermo è stato eseguito dalla polizia e disposto ...

Psichiatra aggredita, fermato un 35enne. Barbara Capovani è in fin di vita LA NAZIONE

Un uomo di 35 anni, italiano, è stato arrestato per tentato omicidio premeditato nei confronti della psichiatra Barbara Capovani, che venerdì pomeriggio è stata aggredita davanti all’ospedale Santa Ch ...Un uomo di 35 anni è stato posto in stato di fermo questa notte, con l'accusa di aver tentato l'omicidio della psichiatra di Pisa.