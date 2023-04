Psichiatra aggredita a Pisa | fermato Gianluca Paul Seung ex paziente di 35anni | “Ero già stato arrestato”

(Di domenica 23 aprile 2023) feed Barbara Capovani, lacon una spranga all’esterno dell’OspedaleIl responsabile dell’aggressione a Barbara Capovani,dell’Ospedale Santa Chiara di, ènella notte. L’uomo ha 35 anni ed è residente a Torre del Lago, in provincia di Lucca,un exdella dottoressa. Ma non solo, l’uomo era ben conosciuto anche dalle forze dell’ordine, con diversi fogli di via dalle province di Lucca e di Prato e di recente anche di. Nel 2022, l’uomo èprotagonista in un processo per interruzione di pubblico servizio, mentre aveva ferito una guardia. Il fermo, che lo collega alle indagini ...

E' morta Barbara Capovani, la psichiatra aggredita a Pisa da un ex paziente. La morte celebrale è stata dichiarata ieri sera per le ferite riportate nell'aggressione avvenuta lo scorso 21 aprile, fuori dall'ospedale Santa Chiara. La psichiatra di 55 anni, aggredita brutalmente con una spranga venerdì pomeriggio all'uscita dall'ospedale Santa Chiara di Pisa da un ex paziente psichiatrico, è deceduta.

«La morte di Barbara Capovani mi addolora profondamente, la violenza di cui è stata vittima è inaccettabile. Oggi è un giorno molto triste, ringrazio la famiglia per aver scelto di donare gli organi...