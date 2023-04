Psichiatra aggredita a Pisa | fermato dalla polizia un uomo di 35 anni

approfondimento Pisa,fuori dall'ospedale: è in gravi condizioniL'uomo è ritenuto il presunto autore del tentato omicidio premeditato dellaBarbara Capovan i. I dettagli verranno forniti in una conferenza stampa che si terrà alle ore 11.15 in questura.Combatte tra la vita e la morte Barbara Capovani, la55ennea Pisa da un uomo tuttora ricercato. La dottoressa, che ha subito un intervento chirurgico, è in gravissime condizioni dopo essere stata colpita più volte con un oggetto ...

Psichiatra aggredita a Pisa, sospetti su un paziente La Repubblica Firenze.it

Come si è passati dal medico a cui si dava del "voi", al camice bianco che diviene un nemico da abbattere "Un grave problema culturale. Un enorme problema". È la riflessione offerta da Giuseppe Figli ...Svolta nell'aggressione di Barbara Capovani, la psichiatra 55enne aggredita venerdì pomeriggio all'uscita dall'ospedale Santa Chiara di Pisa. La Polizia di Stato, alle ore ...