Prima sala d’aste privata organizzata da notai | nasce “APP”

(Di domenica 23 aprile 2023) Alla scoperta di Aste Private Professionali, innovativa “startup” italiana con sede a Padova, che punta ad affermarsi come la principaleattiva nel settore immobiliare privato italiano Dal mondo anglosassone, dove è da sempre molto diffuso, lo strumento dell’astaimmobiliare si sta affermando anche in Italia grazie a una nuova, innovativa, realtà con sede a Padova che ha l’obiettivo di aumentare la consapevolezza riguardo il funzionamento e i benefici di questo sistema di compravendita, che si può svolgere anche in via telematica. I vantaggi? Possibilità di vendere e acquistare in tempi certi, riducendo i costi e le spese, massimizzando il ricavato e seguendo procedure guidate dalla trasparenza. “Puntiamo a diventare il punto di riferimento nazionale per la gestione delle aste private immobiliari” dichiara Enrico ...