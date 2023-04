Premier League | disastro Tottenham! Perde 6-1 col Newcastle

Profuma di incredibile quanto successo al St. James Park tra Newcastle e Tottenham . Cinque reti in 20 minuti di gioco e, tutte nel taccuino dei padroni di casa. La formazione di Howe trova subito il ...LA BACHECA - Walker, 75 presenza in nazionale e vice campione d'Europa nel 2021 con la nazionale inglese, nel palmares personale annovera 4 titoli della, 1 FA Cup, 4 Coppe di Lega ...'Esonero subito' scrive un utente e un altro afferma che se Stellini non sarà esonerato, ci troveremo davanti al peggior scandalo della. Immancabile ovviamente il riferimento a Conte: '...

Ecco tutti i risultati della trentaduesima giornata di Premier League 2022/23 e la classifica. L'Arsenal rischia di buttare il titolo.Nei match della 32ª giornata i londinesi perdono per 6-1 a Newcastle, colpo degli Hammers che segnano quattro gol in trasferta ...