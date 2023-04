Ponte 1 maggio 2023 a scuola | chi si ferma | calendario Regione per Regione

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 23 aprile 2023) Tutte le scuole d’Italia sono pronte arsi in vista deldel 1, ovvero la famosa Festa dei Lavoratori. Dopotutto, anche gli insegnanti sono lavoratori e meritano di riposarsi nella giornata del lavoratore. Come avviene ogni anno, lo stop verrà interpretato in maniera soggettiva in ognid’Italia, con alcune realtà che potrebbero fare una pausa anche fino al 3e allungare di fatto il week end di corpo scolastico e soprattutto studenti. Lo stop delle scuole per ildel 1Come abbiamo potuto constatare, ilè stato l’anno dei ponti scolastici e lavorativi. Brevi pause che, come avranno potuto osservare le famiglie degli studenti, sono stati rispettate anche dalle ...