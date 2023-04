Polpette con melanzane e riso | tutti mi chiedono di rifarle Saporitissime con solo 60 kcal

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 23 aprile 2023) Non hai idea di cosa cucinare per cena o per pranzo? Prova a cucinare delle gustosedie tutta la famiglia ne sarà felice. Per rendere questi ortaggi più invitanti, agli occhi di chi non li ama o semplicemente per un bambino, basteràcreare delle polpettine. Croccanti fuori e morbide dentro si scioglieranno in bocca. La richiesta del bis è assicurata e a, anche ai più reticenti, verrà l’acquolina in bocca. Questesono perfette per chi segue un regime alimentare controllato. Il procedimento di preparazione non è molto lungo infatti ci vuole circa un quarto d’ora per realizzare lee una 40 minuti per cuocerle. Ti consiglio di prepararle un’ora prima di sederti a tavola.con ...