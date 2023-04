Playout Serie C 2022 2023 | tabellone e accoppiamenti

Leggi su sportface

(Di domenica 23 aprile 2023) Al via idi, ecco ile glidella post season utile a individuare le ulteriori sei squadre retrocesse inD e le sei formazioni che invece riusciranno a salvarsi seppur passando da questi spareggi molto temuti che coinvolgono, lo ricordiamo, le squadre posizionate dal quintultimo al penultimo posto del girone A, B e C, che si daranno battaglia per evitare la retrocessione in sfide di andata e ritorno. Di seguito ecco ilcon gliC Girone A Mantova vs Albinoleffe Sangiuliano vs Triestina Girone B Vis Pesaro vs Imolese Alessandria vs San Donato Girone C Messina vs Gelbison ...