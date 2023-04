Pisa | Zampa Pd | ' non si può pagare con la vita impegno lavorativo'

(Di domenica 23 aprile 2023) Roma, 23 apr. (Adnkronos) - “Piangiamo oggi la tragica scomparsa di Barbara Capovani, la dottoressa responsabile del servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell'ospedale Santa Chiara di, che ha dedicato laad avere cura degli altri. Non è possibile morire così e non è immaginabile che si possacon lal'. Mi stringo alla famiglia e agli amici della dottoressa Capovani e esprimo le condoglianze più profonde a tutto il personale sanitario dell'ospedale Santa Chiara per la scomparsa della loro collega”. Così Sandra, capogruppo Pd in commissione Affari sociali a Palazzo Madama.

