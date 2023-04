Pillola anticoncezionale gratuita | Pro Vita | “Grave e pericolosa”

(Di domenica 23 aprile 2023) Una svolta quella voluta dal Comitato prezzi e rimborsi dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) che ha deciso di renderecon la prescrizione medica laper le donne italiane di tutte le fasce d’età. Un provvedimento già in vigore in alcune regioni come Puglia, Emilia Romagna, Piemonte e Toscana, e che varrà d’ora in poi su tutto il territorio nazionale e per tutte le italiane. Una scelta che verrà ufficialmente ratificata dalla prossima settimana e che avrà un costo per le casse dello Stato stimato in circa 140 milioni di euro l’anno. Se molti plaudono a questa importante svolta, c’è anche chi storce il naso. In particolare hanno espresso contrarietà le associazioni Pro. Maria Rachele Ruiu, membro del direttivo di Pro& Famiglia, ha attaccato la decisione ...

Le lodi alla scelta di rendere lagratuita per le donne di ogni età omettono le possibili controindicazioni dell'ormonale. Come il rischio più elevato di sviluppare tumore al seno, cervice e fegato. La Corte ...abortiva nei consultori 'A Bologna non ancora, da dicembre in provincia' - VIDEO ...... gender e prostituzione - afferma Maria Rachele Ruiu, del direttivo di Pro Vita - In questo quadro è altrettanto grave e pericolosa la decisione dell'Aifa di rendere la...

Aifa, la pillola anticoncezionale sarà gratuita: "Svolta epocale per tutte le donne" - Luce Luce

Plauso dell’assessore regionale alla salute Raffaele Donini, sulla decisione dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) di rendere gratuita la pillola contraccettiva per le donne di tutte le fasce d'età ...Presto la contraccezione orale sarà gratuita per tutte le donne con un costo totale per lo Stato stimato in circa 140 milioni di euro l'anno.