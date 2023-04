Pillola anticoncezionale gratis | ora tocca al Cda di Aifa | cosa potrebbe ostacolare il via libera definitivo

(Di domenica 23 aprile 2023) Pochi giorni fa, il Comitato prezzi e rimborsi dell’Agenzia italiana del farmaco ha espresso parere favorevole nei confronti di una decisione storica: rendere la contraccezione orale gratuita per tutte le donne, senza distinzione di età. E senza restringere l’opportunità a chi abita nelle Regioni che sotto amministrazioni di centro-sinistra hanno scelto autonomamente di farsi carico del rimborso della(Emilia-Romagna, Toscana, Puglia, Lazio e Piemonte). La notizia, però, non è stata accolta con entusiasmo da tutti. A tremare, di rabbia o preoccupazione, sono soprattutto i gruppi pro-life sulla natalità. Come Massimo Gandolfini, del Family Day, secondo cui l’iter della«va nella direzione opposta rispetto al problema della denatalità». Fa eco Maria Rachele Ruiu, di Pro Vita & Famiglia, secondo cui «non c’è nulla di più pericoloso ...

2' di lettura Senigallia 23/04/2023 - Finalmente ora la pillola anticoncezionale diventa gratis in Italia per tutte le donne. Il via libera dell’AIFA, l’Agenzia Italiana del Farmaco, diventa realtà. U ...Non piace a tutti il primo e atteso passo perche' in Italia diventi gratuita la contraccezione orale. Contro la svolta si e' gia' fatto sentire ...