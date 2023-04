Picchia la fidanzata con un televisore | il cognato lo uccide di botte | arrestato

(Di domenica 23 aprile 2023) Hato violentemente ilfino adrlo perché lo aveva visto aggredire sua sorella, compagna della vittima: Mario Arteaga Rodriguez, 35enne peruviano residente a Vigevano, è statoper l’omicidio di Angel Albaredo Mejla, 28 anni connazionale, fidanzato di sua sorella. Era intervenuto per difenderla, dopo che Mejla aveva avuto una discussione con lei e l’aveva colpita con unsulla testa. La polizia ha ricostruito l’esatta dinamica di quanto accaduto nella notte tra giovedì e venerdì: Rodriguez è fuggito a piedi dall’appartamento, rifugiandosi in una cantina nel centro storico di Vigevano. Lì è stato rintracciato edagli agenti del commissariato. Ora è in carcere a Pavia, l’accusa per lui è di omicidio.

La ricostruzione delle forze dell'ordine dopo l'omicidio di Vigevano: come sarebbero andati i ...Si tratta del fratello della della vittima. Ha picchiato a morte il cognato, poi si è nascosto in cantina Dai primi accertamenti sembra che il delitto sia maturato in un contesto familiare.

