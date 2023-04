Pereyra-Inter | nerazzurri sull’uruguaiano per giugno

(Di domenica 23 aprile 2023) Ormai sono in tanti a iniziare a pensare al mercato per la prossima stagione. L’Udinese, dopo i primi acquisti del mercato estivo, questa volta si trova dall’altra parte della barricata. Perché l’sarebbeessata all’arrivo di Robertoper. El Tucu, attuale capitano dell’Udinese, asi ritroverebbe svincolato e disponibile ad accasarsi ovunque. Beppe Marotta spera di ripetere una sorta di operazione Mkhitaryan: arrivato a zero dalla Roma lo scorso anno, diventato importantissimo per l’economia della squadra. Allo stesso modopotrebbe facilmente ritagliarsi un posto nella formazione nerazzurra. Le sue qualità principali infatti sono la capacità di riuscire dribblare praticamente chiunque nello stretto e la sua instancabilità in mezzo al ...

, la possibile scelta di, la posizione in campo con Inzaghi ., la prima idea per il centrocampo. I risultati fin qui ottenuti in Champions League porteranno di sicuro già ...Commenta per primo L'si muove su Roberto, sostiene Tuttosport . Il centrocampista argentino (32 anni ex Juventus) è in scadenza di contratto a giugno con l'Udinese.Calciomercatoa zero e non solo: colpi dall'UdineseSecondo quanto riportato da 'Tuttosport', nei colloqui per il rinnovo di Stefan de Vrij è riemerso con forza anche il nome di Roberto ...

Dopo la qualificazione alle semifinali di Champions League, per la dirigenza nerazzurra è tempo di pensare al mercato. Pereyra nel mirino per il centrocampo futuro.L’Inter e Lukaku si separeranno in estate, ormai è certo. Il rendimento del belga in questa stagione è stato al di sotto delle attese e neanche i due gol decisivi agli ottavi e ai quarti di Champions ...