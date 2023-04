Perché Jannik Sinner non sarà a Madrid e quali saranno i prossimi obiettivi dell’italiano

Leggi su oasport

(Di domenica 23 aprile 2023) Questione di scelte e di programmazione. La notizia della mattinata italiana, in ambito tennistico, è stata quella della rinuncia dial Masters1000 di. L’azzurro, che sarebbe stato testa di serie n.7, ha deciso di rinunciare all’evento della Caja Magica e le motivazioni non sono state chiarite attraverso i canali ufficiali. L’unica cosa che si sa è chesia dovuto ritirare per uno status influenzale dall’ATP500 di Barcellona, dopo il match vinto contro il giapponese Yoshihito Nishioka negli ottavi di finale, non disputando il derby contro Lorenzo Musetti. Non si è parlato, quindi, di infortunio, ma di un malessere. In sostanza, la scelta diprobabilmente era già stata presa prima di giocare sulla terra rossa catalana. L’altoatesino, infatti, è stato protagonista di un ...