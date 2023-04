Per chi ama le commedie sentimentali venate d' ironia e dall' ambientazione british

Leggi su iodonna

(Di domenica 23 aprile 2023) STARSTRUCKGenere: commediaRegia: Rose Matafeo. Con Rose Matafeo, Nikesh Patel, Emma Sidi, Al Roberts, Minnie Driver, Joe Barns, Nic Sampson, Lola Rose-Maxwell, Ambreen Raza. Su RaiPlay Rose Matafeo e Nikesh Patel (nel poster) in una scena della serie “Starstruck” Leggi anche › “Conversations with Friends”: la recensione di Aldo Grasso della serie tv su RaiPlay › Amici, complici e amanti: gli incastri di Sally Rooney in “Conversations With Friends” arrivano su RaiPlay RaiPlay punta ai Millennials, alle loro ansie e aspettative. Oltre a Conversation with friends, la piattaforma streaming del servizio pubblico ospita una nuova serie targata Bbc; Starstruck, nello specifico, è una commedia che racconta le ...