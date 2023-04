Paura a Fiumicino | 50enne tenta di rapire un bimbo dal giardino di casa | è caccia all’uomo

(Di domenica 23 aprile 2023)– Momenti disul litorale romano, dove un uomo ha fermato la macchina davanti a una villetta in via Arsia, a, e, dopo essersi intrufolato nel, ha afferrato undi 9 anni portandolo fuori per caricarlo in auto. Il fatto è accaduto ieri mattina, sabato 22 aprile, alle 10 del mattino. Il piccolo ha avuto però la prontezza di reagire, prendendo a calci l’uomo e riuscendo a rientrare inda dove nel frattempo la mamma era uscita a cercarlo. L’uomo, sui 50 anni, è riuscito a fuggire ed è ora ricercato dagli agenti del Commissariato di via Portuense, prontamente intervenuti sul posto. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere ...

Attimi di. Sabato 22 aprile, intorno alle 10, in via Arsia un uomo avrebbe tentato di rapire un bambino di 9 anni. Secondo una prima ricostruzione della vicenda e al racconto del minore, un .... Un rogo, divampato in serata tra venerdì 21 e sabato 22 aprile, ha divorato un furgone utilizzato come vela elettorale dal candidato delle Lega, Guerrino Faieta. Sul posto sono ...... avanti senzae a testa alta'. Sulla vicenda indagano i carabinieri. 'Esprimo solidarietà al candidato consigliere comunale della Lega diGuerrino Faieta , al quale è stata data alle ...

Paura a Fiumicino: tenta di rapire bambino di 9 anni e poi scappa Agenzia Nova

Attimi di paura a Fiumicino. Sabato 22 aprile, intorno alle 10, in via Arsia un uomo avrebbe tentato di rapire un bambino di 9 anni. Secondo una prima ricostruzione della vicenda e al racconto del min ...L’episodio a Fiumicino. Coinvolto Guerrino Faieta, che dice: “Giornata di terrore per la mia famiglia”. Matteo Salvini: “Gravissimo e vergognoso” “Gravissimo e vergognoso. A Fiumicino è stata data all ...