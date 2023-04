Patto M5s-Pd | Conte frena | Sono un sistema di potere Scintille per la firma al referendum sulle armi a Kiev

(Di domenica 23 aprile 2023) L'ex premier: "In passato il M5S si è scottato col Pd, un partito abituato a gestire il. È naturale che oggi ci sia maggiore cautela, più prudenza". Scontro con Bonacciniall'Ucraina Segui su affaritaliani.it

FI,: 'A Cancelleri buon approdo nel partito di Dell'Utri' 'A Giancarlo Cancelleri, che finalmente ha trovato un approdo politico, auguriamo buona vita. Giancarlo ha dato molto al Movimento, ma ......su Comiso è un fatto grave") e delle trattative con il ministro Giorgetti per rivedere ilsul ... Non rinnego neanche la mia militanza nel. Oggi aderisco a Forza Italia e sono contento di avere ...Antefatto: i capigruppo di opposizione del Senato, Francesco Boccia (Pd); Barbara Floridia (); ... in nome di una 'piena condivisione' storica, dovrebbe fondarsi 'untra le generazioni, tra ...

Conte frena sul patto con il Pd: «Ha un suo sistema di potere. Sì al referendum contro le armi a Kiev» Corriere della Sera

L'ex premier: "In passato il M5S si è scottato col Pd, un partito abituato a gestire il potere. È naturale che oggi ci sia maggiore cautela, più ...L'ex vice ministro delle Infrastrutture alla convention azzurra di Palermo: "Col vincolo dei due mandati molti altri potrebbero seguirmi" ...