(Di domenica 23 aprile 2023) Fiumicino – Cosa nasconde un adolescente dentro di sè? E cosa fa per essere visto dagli adulti? E’ quello di cui hanno parlato i ragazzi dell’Istituto comprensivo G.B.giovedì 20 aprile, in occasione dell’incontro con la scrittrice. Ad offrire lo spunto per la conversazione, la lettura del libro “Tu non sai di me”, che glidelle seconde classi del plesso di via Copenaghen hanno svolto accompagnati dai loro docenti, le professoresse Giusy Cogliandro, Pina Santoriello, Federica Cenci e il professor Alessandro D’Aloisio. Sul palco l’autrice (accompagnata da Alessia Acciari delle Edizioni Lapis) a cui gli alunni hanno rivolto le loro domande e hanno presentato i lavori ispirati dalla lettura del testo, realizzati sotto la guida degli insegnanti: lettere indirizzate ai protagonisti del libro, ...

Parco Leonardo, gli studenti della Grassi incontrano Luisa Mattia Il Faro online

