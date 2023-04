(Di domenica 23 aprile 2023) "Venerdi' prossimo mi rechero' per tre giorni a Budapest, in, a completamento del viaggio compiuto nel 2021 per il Congresso eucaristico internazionale. Sara' anche un viaggio al centro dell'...

Lo ha dettoFrancesco al Regina Coeli. "Desidero rivolgermi con affetto ai fratelli e alle sorelle ungheresi in attesa di visitarvi: so che state preparando con tanto impegno la mia venuta, vi ...Invito tutti a pregare per i nostri fratelli e sorelle sudanesi', è la presa di posizione del... 'in Ungheria, tra la guerra e urgenze per migranti' Inoltre, il Pontefice ha dato la notizia ...

Papa: "Vado in Ungheria, tra la guerra e le urgenze umanitarie" - Il ... Il Sole 24 ORE

'Venerdi' prossimo mi rechero' per tre giorni a Budapest, in Ungheria, a completamento del viaggio compiuto nel 2021 per il Congresso ..."Rimane purtroppo grave la situazione in Sudan. Perciò rinnovo il mio appello affinché cessi al più presto la violenza e sia ripresa la strada del dialogo. Invito tutti a pregare per i nostri fratelli ...