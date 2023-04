PALERMOBENEVENTO 1-1 IL TABELLINO DELLA GARA

Leggi su seriea24

(Di domenica 23 aprile 2023) Marcatori: 12? Sala (P), 28? Farias (B).PALERMO Pigliacelli; Sala, Gomes (68? Segre), Tutino (68? Soleri), Brunori (91? Vido), Marconi, Nedelcearu, Verre (46? Damiani), Saric (46? Broh), Valente, Mateju. A disp.: Massolo, Jensen, Orihuela, Masciangelo, Buttaro, Bettella, Lancini. All. Eugenio CoriniBENEVENTO Manfredini; Acampora (72? Tello), Farias (59? Pettinari), Glik, Improta (C), Foulon, Viviani (46? Karic), Schiattarella, Ciano (76? Carfora), Tosca, Veseli. A disp.: Paleari, Lucatelli, Kubica, Jureskin, Leverbe, Koutsoupias. All. Andrea AgostinelliAmmoniti: Acampora (B), Segre (P), Veseli (B), Tosca (B).Arbitro: Lorenzo Maggioni di Lecco. Assistenti: Domenico Rocca di Catanzaro e Claudio Gualtieri di Asti. Quarto Ufficiale: Marco Emmanuele di Pisa. Var e Avar: Luca Pairetto di Nichelino e Matteo Marchetti di Ostia Lido. Fonte articolo e foto: www.beneventocalcio.club ...