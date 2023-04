Pagelle Juventus-Napoli 0-1 | voti e tabellino Serie A 2022 2023

(Di domenica 23 aprile 2023) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per la trentunesima giornata del campionato di. Primo tempo combattuto con i ragazzi di Spalletti che provano a fare la partita, ma non riescono a sfondare il muro bianconero che si difende con ordine e prova a ripartire e a costruire buone trame soprattutto con Cuadrado sulla destra. Nella ripresa la partita si infiamma e si stappa: ilsino alla mezzora domina, crea tre palle gol importantissime, tra cui un palo di Osimhen mentre nel finale laesce fuori alla distanza. Di Maria sblocca la partita, ma il gol è viziato da un fallo di Milik su Lobotka. Finale pazzesco, occasioni da una parte e ...

Cosa è successo LEDELLASZCZESNY 6,5 Sempre attento, anche quando c'è da giocare con i piedi. Il suo mestiere lo fa con massima accortezza. Decisivo nel recupero su Osimhen. GATTI 6 ...- Napoli:e tabellino del match dell'Allianz Stadium valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A Osimhen e Cuadrado (LaPresse) - Calciomercato.itJUVENTUSSzczesny 5,...(3 - 5 - 2): Szczesny 6; Gatti 5.5, Rugani 5.5, Danilo 6; Cuadrado 6, Rabiot 6, Locatelli 6.5 , Miretti 5.5 (15 s.t. Di Maria 6), Kostic 5.5 (15 s.t. Chiesa 6) ; Soulé 5 (20 s.t. Fagioli 6), ...

Szczesny 6 si fa trovare pronto ogni volta che viene chiamato in causa, appena prima della rete di Raspadori con la palla che gli passa sotto le gambe aveva salvato tutto su Osimhen. Cuadrado 5,5: in ...Juventus-Napoli: le PAGELLE, i VOTI, il TABELLINO, le AMMONIZIONI del match valevole per la trentunesima giornata della Serie A 2022/2023 ...