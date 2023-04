Pagelle Juve-Napoli | Elmas e Raspadori spaccano la partita VOTI

(Di domenica 23 aprile 2023) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 31ª giornata di Serie A 2022/23:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 31ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023.ntus: Szczesny 6; Cuadrado 6, Gatti 6.5, Rugani 6.5, Danilo 6; Soulé 6 (65? Fagioli 6), Rabiot 6, Locatelli 6.5, Kostic 5.5 (60? Chiesa 5); Miretti 6 (60? Di Maria 6); Milik 5.5 (89? Vlahovic SV). All. Allegri 6: Meret 6; Di Lorenzo 6, Kim 6.5, Juan Jesus 6.5, Olivera 6; Anguissa 6.5, Lobotka 6.5 (90’+5? Rrahmani SV), Ndombele 6 (68? Zielinski 6); Lozano 6 (68?7), Osimhen 6, Kvaratskhelia 6 (86?7). All. ...

Lasegna proprio con Di Maria nel momento migliore del Napoli, ma l'arbitro annulla. Trovano il vantaggio definitivo, invece, i partenopei con un colpo di Raspadori (altro entrato nel secondo ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 31ª giornata di Serie A 2022/23:- Napoli Ledei protagonisti del match trae Napoli, valido per la 31ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Gatti, Locatelli, Lozano FLOP: Kostic, Osimhen, ...Ledell'Inter HANDANOVIC 7 Un'altra occasione al posto di Onana dopo La Spezia. E subito in ... Dominante e pronto per la, dopo la grazia federale. INZAGHI 7 Cambia nove undicesimi rispetto ...

Szczesny 6 si fa trovare pronto ogni volta che viene chiamato in causa, appena prima della rete di Raspadori con la palla che gli passa sotto le gambe aveva salvato tutto su Osimhen. Cuadrado 5,5: in ...Juventus-Napoli: le PAGELLE, i VOTI, il TABELLINO, le AMMONIZIONI del match valevole per la trentunesima giornata della Serie A 2022/2023 ...