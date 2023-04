Oxfam riaccende il dibattito sui temi della disuguaglianza

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 23 aprile 2023) Il 12 e 13 maggio la seconda edizione del festival, “Creiamo un futuro di uguaglianza” in programma all’Istituto degli Innocenti di Firenze per accendere i riflettori, ancora una volta, sul temache attraversa la nostra società. L’evento ospiterà nove incontri tematici con studiosi, politici, giornalisti, scrittori, rappresentantisocietà civile italiani e stranieri. “In un Paese dove il 10% degli italiani più ricchi detiene sei volte la ricchezzametà più povera – dice il direttore generale di, Roberto Barbieri, durante la presentazioneseconda edizione – e in cui in 16 anni è raddoppiata la quota di famiglie in povertà, è chiaro che la diseguaglianza non è mai frutto del caso ma di scelte sbagliate dell’uomo e ...