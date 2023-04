Ostia – Sfrattato Spada da casa occupata Aggredita troupe tg

L'uomo già finito alla ribalta delle cronache per la testata al giornalista Daniele Piervincenzi Roberto Spadadalla casa che occupava da 17 anni. "Dopo 17 anni, l'appartamento occupato da Roberto Spada è stato sequestrato e rientrerà finalmente a disposizione di Roma Capitale. Un ...Occupava la casa abusivamente da 17 anni , così i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di, su delega della Procura della Repubblica di Roma, hanno dato esecuzione a un provvedimento del Gip del Tribunale di Roma che ha disposto il sequestro preventivo dell'abitazione nella quale ...I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di, su delega della Procura della Repubblica di Roma, hanno dato esecuzione a un provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Roma che dispone ...

Ostia, sfrattato dalla casa popolare il boss Roberto Spada: occupava l'immobile da 17 anni TGCOM

621 tra “Mi piace”, “abbracci” e “cuori” per Roberto Spada, che con un post, pubblicato sul suo profilo Facebook, ha voluto rassicurare amici e conoscenti sulla situazione relativa alla casa in cui vi ...Roberto Spada è accusato di aver occupato abusivamente un appartamento in via Guido Vincon sul litorale romano. Stando a quanto ricostruito, lui e la compagna si sarebbero anche allacciati abusivament ...