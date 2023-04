Orsa Jj4 | manifestazione davanti al Casteller di Trento | Ingiustamente reclusa” FOTO

(Di domenica 23 aprile 2023) Circa 300 persone si sono radunateal rifugio che ospita l’animale, catturato dopo la morte del runner Andrea Papi nei boschi di Caldes. “Abbiamo 400mila ettari di bosco. Si potrebbe trovare un'area di un centinaio di ettari, non una gabbia come questo luogo”, hanno dichiarato gli attivisti

Ritornando invece sulla situazione dell', che ha ucciso un runner 26enne in Trentino, "c'è una valutazione dell'Ispra - ha ribadito Pichetto - naturalmente era attesa anche prima della ...Iniziano ad arrivare le prime persone davanti al rifugio faunistico del Casteller, dove si trova l', catturata dopo la morte del runner Andrea Papi nei boschi di Caldes. La manifestazione è organizzata dalla campagna Stop Casteller. "Abbiamo deciso di partecipare perché la cosa non è come ...L'idea di uccidere, Mj5 e M62, è irricevibile", dice ...

"Dobbiamo prenderne atto e continuare a garantire la sicurezza per i cittadini", le parole del presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, sulla decisione del Tar di sospendere an ...GLI ORSI IN TRENTINO SONO MENO DI UN TERZO DI QUELLI CHE IL TERRITORIO PUO’ ACCOGLIERE, DECIDE LA NATURA. LAV: LE DICHIARAZIONI DEL DOTT. GUADAGNINI SMENTISCONO LE FAKE NEWS DI FUGATTI E FORNISCONO DA ...