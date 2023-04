Orsa Jj4 | i primi manifestanti arrivati al Casteller

Iniziano ad arrivare le prime persone davanti al rifugio faunistico del Casteller, dove si trova l', catturata dopo la morte del runner Andrea Papi nei boschi di Caldes. La manifestazione è organizzata dalla campagna Stop Casteller. "Abbiamo deciso di partecipare perché la cosa non è come ...Estratto dell'articolo di Andrea Pasqualetto per www.corriere.it Roberto Guadagnini e la cattura dellDottor Roberto Guadagnini, lei conosce bene l', l'ha catturata. Ora da veterinario capo la segue nel recinto del Casteller: cosa farebbeLa recente morte del giovane runner in Trentino ucciso dall'turba anche il mondo della scuola. Gli studenti di un istituto di Milano nei prossimi giorni andranno in gita in Val di Non ed è prevista l'attività di orienteering, che preoccupa i genitori. ...

