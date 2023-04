Orsa Jj4 | 300 manifestanti al Casteller | ' ingiustamente reclusa'

Un lungo corteo sta sfilando per protestare contro l'abbattimento dell'. I manifestanti puntano a raggiungere l'area recintata dove si trova attualmente l'trasferita a Casteller, il Centro faunistico di proprietà dell'Amministrazione provinciale trentina che ...Gaia, Johnny e Amir liberi", ovvero gli orsi, Mj5 e M62, dice un'attivista. "Fugatti è da anni che vuole sterminare questi orsi. Per fortuna noi siamo qua in questo momento e questa ...Iniziano ad arrivare le prime persone davanti al rifugio faunistico del Casteller, dove si trova l', catturata dopo la morte del runner Andrea Papi nei boschi di Caldes. La manifestazione è organizzata dalla campagna Stop Casteller. "Abbiamo deciso di partecipare perché la cosa non è come ...

Sono arrivate circa 300 persone da tutta Italia per la manifestazione pro orso, organizzata davanti al rifugio faunistico del Casteller, a Trento, da Scobi ed Assemblea Antispecista. (ANSA) ...Sono giunti un po’ da tutta l’Italia per dimostrare davanti al centro di raccolta del Casteller che gli orsi vanno salvati, perché «ogni vita è sacra». Nessun accenno alla vita persa da Andrea Papi, u ...