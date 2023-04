Oroscopo 23 aprile 2023

Leggi su periodicodaily

(Di domenica 23 aprile 2023) La Luna e Venere si congiungono in Gemelli alle 14.43, ispirando un’atmosfera rilassata e aperta. È un momento piacevole per entrare in contatto con una cotta, fare arte o in generale divertirsi! Mercurio retrogrado in Toro si connette con Marte in Cancro alle 5:19 di lunedi, il che può farci ripensare a strategie e logistica.