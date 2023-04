Open to Meraviglia | Santanchè rivendica | “Grazie alla Venere-influencer | per il turismo sarà l’anno del rilancio Critiche sui costi? Malafede”

(Di domenica 23 aprile 2023) “Ladi Botticelli nella campagna promozionale ‘to’? Sui meme che circolano in rete mi sono fatta una risata, ma io ho scelto consapevolmente ladi Botticelli, che è un simbolo della nostra italianità e un’assoluta icona conosciuta in tutto il mondo. È evidente che non la potevamo proporre nella campagna così com’è dipinta, perché uno degli obiettivi di questa campagna internazionale è quello di avvicinare i giovani, abbiamo quindi utilizzato strumenti e linguaggi a loro vicini”. Così, ai microfoni di Non stop news, su Rtl 102.5, la ministra delDanielacommenta l’ironia social sullanuova campagna promozionale del Ministero delche ha scelto come ambasciatrice d’eccezione una versione modernizzata della celebre ...

Ora al centro delle critiche finisce il video parte della campagnatoin cui si vede un gruppo di amici che brinda in onore del Belpaese. La scenografia lascia pensare che le immagini ...La campagna 'to' utilizza la Venere di Botticelli quale testimonial di eccezione, in versione influencer. 'La contaminazione figurativa che viene fuori dalla creatività di Armando ...Lo ha detto il ministro del Turismo Daniela Santanche', intervenuta su Rtl 102.5 difendendo la campagna pubblicitaria del ministero del turismo, Italiato. Nella campagna voluta e ...

Open to Meraviglia, la campagna sulla Venere-influencer dimentica di registrare il dominio: «L'ho acquistato io per un ... Open

(Adnkronos) – “Nulla quaestio nell’alterare la figura di Venere travestendola da marinaio o in altra foggia ma è molto più attraente nuda. Io avrei lasciato la Venere nuda anche se non ho nulla in con ...La scena della cantina in cui brinda un gruppo di amici è stata girata da Cotar a Gorjansko, a pochi chilometri da Trieste. A segnalare la gaffe il produttore e regista triestino Massimiliano Milic ...