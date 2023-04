“Open to Meraviglia” | l’intelligenza artificiale l’avrebbe fatta meglio? La campagna-prova del creator digitale FOTO

(Di domenica 23 aprile 2023) La discussato“, voluta dalla ministra del Turismo Daniela Santanché per “promuovere l’Italia nel mondo”, costata ai contribuenti la bellezza di 9 milioni di euro è destinata a diventare (anzi, lo è già diventata), oggetto di svariati meme. Ma c’è chi è andato oltre. Come Matteo Flora,e docente di Corporate Reputation e Business Storytelling, che hato a far realizzare la grafica delladirettamente al. “Hoto a fare realizzare la grafica della orribiledel Ministero realizzata da Testa alla AI. Per vedere se faceva peggio”, ha spiegato su Facebook pubblicando il risultato. Le immagini sono prese da ...

