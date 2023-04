Oms | sanità globale | interessi particolari

Leggi su panorama

(Di domenica 23 aprile 2023) Cambiamenti in vista per l’Organizzazione mondiale della, che potrebbe diventare il decisore unico delle prossime pandemie. Peccato che le sue scelte siano condizionate dai finanziatori privati, da Gates a Big Pharma. «Ci saranno altre gravi pandemie e altre gravi emergenze sanitarie. Il punto non è se succederà. Ma quando». Correva l’anno 2021. Era il mese di marzo. E i principali leader mondiali si unirono al monito del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e del direttore generale dell’Oms, Organizzazione mondiale della, Thedros Adhanom Ghebreyesus. L’emergenza Covid aveva spianato la strada a un nuovo Trattato internazionale per la gestione delle pandemie. Oggi l’Oms, da agenzia delle Nazioni unite con pareri «non vincolanti», si prepara a diventare l’autorità prevalente nelle emergenze sanitarie. Con ampi poteri, anche ...